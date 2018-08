Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Barclays von 260 auf 270 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margenaussichten für britische Banken seien trüb, andererseits seien die Aktienbewertungen zuletzt regelrecht eingebrochen, schrieb Analyst Robin Down in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Barclays ist weiterhin sein bevorzugter Wert in Großbritannien. Für Lloyds bleibt er indes vorsichtig./ajx/tih Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-08-17/09:13

ISIN: GB0031348658