Der deutsche Leitindex hat gestern von Entspannungstendenzen im Handelsstreit zwischen den USA und China profitiert. Am Nachmittag ging es für den DAX deswegen steil nach oben. Marktidee: Aumann Aumann hat gestern starke Zahlen für das erste Halbjahr präsentiert. Sowohl Umsatz als auch Gewinn legten kräftig zu. An der Börse kam das sehr gut an. Die Aktie schoss um mehr als zehn Prozent nach oben und war damit stärkster Wert im SDAX. Dabei sprang der Kurs gleich über mehrere wichtige charttechnische Marken.