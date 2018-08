Gold Fields Ltd. veröffentlichte gestern die Finanz- und Produktionszahlen der zum 30. Juni 2018 geendeten sechs Monate. Die zurechenbare Produktion belief sich demnach auf 994.000 oz Goldäquivalent, verglichen mit 1.047.000 oz im ersten Halbjahr 2017. Auch im Juniquartal blieb die Fördermenge mit 504.000 oz Goldäquivalent hinter dem Vorjahr zurück: Im zweiten Quartal 2017 konnte Gold Fields noch einen Ausstoß von 550.000 oz verbuchen.



Der durchschnittlich erzielte Verkaufspreis lag in der ersten Jahreshälfte bei 1.306 US$ je Unze Gold. Demgegenüber standen Gesamtproduktionskosten (All-in Sustaining Costs) von 965 US$/oz. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnten die Produktionskosten damit um 15 US$/oz gesenkt werden.



Unterm Strich ergab sich in den sechs Monaten ein zurechenbarer Nettoverlust von 366,6 Mio. US$ bzw. 0,45 US$ je Aktie. Im ersten Halbjahr 2017 hatte Gold Fields noch einen Nettogewinn von 53,7 Mio. US$ bzw. 0,07 US$ je Aktie verbucht. Mit einkalkuliert ist im aktuellen Finanzergebnis jedoch auch eine Wertminderung des Projekts South Deep um 359 Mio. US$, welches derzeit grundlegend umstrukturiert wird.



Die Nettoschulden des Unternehmens lagen zum 30. Juni 2018 bei 1,39 Mrd. US$.



