Die Commerzbank hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 132,00 Euro belassen. Das organische Wachstum sei so gut wie seit dem ersten Quartal 2017 nicht mehr ausgefallen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei das bereinigte operative Ergebnis durch Währungsentwicklungen und höhere Rohstoffkosten belastet worden. Im zweiten Halbjahr sollte sich die Gewinnentwicklung verbessern und der Druck von der Währungsseite nachlassen./mf/tih Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-08-17/10:44

ISIN: DE0006048432