Nachdem der Kryptomarkt zu Wochenbeginn noch einmal heftig unter Druck geraten ist, hat sich die Lage in den vergangenen Tagen stabilisiert. War der Bitcoin am Dienstag zeitweise wieder für Kurse unter 6.000 Dollar zu haben, notiert er am Freitag bereits wieder im Bereich von 6.500 Dollar - ein Plus von fast neun Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...