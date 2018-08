Der Volkswagen-Konzern hat im Juli mit hohen Rabatten wegen der anstehenden Einführung neuer Prüfverfahren deutlich mehr Autos verkauft. Im vergangenen Monat steigerte der weltgrößte Autobauer die Auslieferungen um 10,6 Prozent auf 908 200 Fahrzeuge, wie VW am Freitag in Wolfsburg mitteilte. "Der Juli war ein starker Monat für den Konzern, in dem alle Marken deutlich bei den Auslieferungen zulegen konnten. Dies hängt auch mit einem Sondereffekt zusammen - den NEFZ-Absatzprogrammen der Marken", sagte Konzernvertriebschef Fred Kappler. Die Konzernmarken hatten bereits Auslieferungszahlen vorgelegt, unter anderem hatten VW und Audi einen starken Absatzanstieg vor allem in Europa vermeldet.

Der neue Abgas- und Verbrauchsprüfstandard WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) gilt in der EU ab dem 1. September. Ab dann darf kein Auto mit der alten Prüfnorm NEFZ mehr verkauft werden. Insbesondere die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hadert mit den neuen Prüfverfahren, weil hunderte Getriebe-Motorkombinationen neu zugelassen werden müssen. Der Konzern rechnet im zweiten Halbjahr beim operativen Ergebnis mit Belastungen in Milliardenhöhe, weil er nicht mit den Messungen hinterher kommt und zudem die Produktion tageweise angehalten werden muss.

Kappler warnte vor deutlich schwächeren Absatzzahlen in den kommenden Monaten. "Wir arbeiten mit ganzer Kraft daran, die zu erwartenden Auswirkungen des neuen WLTP-Prüfverfahrens in den nächsten Monaten so gering wie möglich zu halten", sagte er./men/jha/

ISIN DE0007664039

AXC0062 2018-08-17/11:05