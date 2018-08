Rheinmetall-Aktien haben sich am Freitag mit plus 2,3 Prozent auf 96,34 Euro an die MDax-Spitze geschoben. Die Papiere des Rüstungskonzerns und Autozulieferers erholten sich damit weiter von ihrem Sechswochentief, das sei tags zuvor bei 92,64 Euro erreicht hatten.

Die Düsseldorfer haben den Mitte März erhaltenen Milliardenauftrag zur Lieferung von Radpanzern nach Australien nun eingetütet. Er hat ein Auftragsvolumen von umgerechnet 2,1 Milliarden Euro. Als Rheinmetall den Auftrag erhielt, stand die Aktie noch rund 10 Euro höher. Im April erreichte sie dann bei 119,35 Euro ein Rekordhoch./ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007030009

AXC0063 2018-08-17/11:10