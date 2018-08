Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Unicredit auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die italienische Bank gehöre zu jenen europäischen Geldhäusern mit dem vergleichsweise größten Geschäft in der Türkei und sei deshalb an der Börse wegen der dortigen Währungskrise abgestraft worden, schrieben die Analysten in einer vorliegenden Studie. Die um 6 Prozent schlechtere Entwicklung im Vergleich zum Sektor sei aber übertrieben./tav/tih Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-08-17/11:34

ISIN: IT0005239360