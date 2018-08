FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens hat den Zuschlag für eine Erneuerung der Reisezüge der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bekommen. Geschlossen wurde ein Rahmenvertrag, der bei komplettem Abruf ein Volumen von 700 Reisezugwagen im Wert von 1,5 Milliarden Euro hat, wie die Siemens-Sparte Mobility mitteilte, die der Münchner Technologiekonzern mit dem französischen Wettbewerber Alstom verschmelzen will. Mit Vertragsunterzeichnung rufen die ÖBB jetzt acht neunteilige Viaggio-Züge für den Tagverkehr und 13 siebenteilige Züge für den Nachtverkehr ab. Die ersten Züge sollen ab 2022 in den Betrieb gehen und werden in Siemens-Werk in Wien gebaut. Loks sind nicht Teil des Auftrags.

Der Rahmenvertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren, kann nach Angaben von Siemens aber auch darüber hinaus verlängert werden.

August 17, 2018

