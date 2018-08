Trotz der fester tendierenden Kurse an der Wall Street in New York zeigt sich der DAX im Bereich von 12.200 Punkten kaum verändert. Der Euro pendelt bei 1,14 Dollar. Einem Medienbericht zufolge ermittle die US-Börsenaufsicht SEC gegen Tesla seit 2017 auch wegen der Produktionsprobleme beim Model 3. VW will bis 2020 die Produktivität aller deutschen Standorte um 25 Prozent steigern. Der Kurs von HeidelbergCement ist nach einer Studie von HSBC im Minus. Holger Scholze berichtet.