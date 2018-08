Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Blockchain Intelligence Group - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Blockchain Intelligence Group Unternehmen: Blockchain Intelligence Group ISIN: CA08906Q1000 Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 1,03 CAD (0,69 EUR ) Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Harald Hof, Matthias Greiffenberger 'BIG bietet Software-Lösungen, die eine Akzeptanz von Kryptowährungen erst ermöglicht; Das Unternehmen ist First Mover und erschließt den jungen, wachstumsstarken Markt der Blockchain Technologie' BIG adressiert den steigenden Bedarf der Regulierung von Kryptowährungen. Diese Regulierung ist notwendig, um Kryptowährungen überhaupt den Einzug ins Geschäftsleben zu ermöglichen. Neben Tools zur Analyse und Überwachung, gestaltet BIG die regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen aktiv mit. BIG ist ein Softwareanbieter für Such-, Analyse- und Scoringlösungen im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs. Dies gilt sowohl für reine Transaktionen im Universum der Kryptowährungen, aber auch für den Tausch von FIAT-Währungen (z.B. EUR oder USD) in Kryptowährungen (z.B. Bitcoin) und umgekehrt. Damit unterstützt das Unternehmen etablierte Marktteilnehmer wie Regierungen, Banken und E-Commerce-Händler bei dem sicheren Umgang mit Transaktionen. BIG fokussiert den Bedarf einer sicheren Transaktion, die unseres Erachtens zukünftig für eine ökonomische Anwendung zwingend benötigt wird. Ganz im Sinne von 'Fight the dirty bitcoin', ermöglicht BIG eine Identifikation von kriminellen oder fragwürdigen und unseriösen Teilnehmern in diesem Zahlungssystem. Gewerbliche Nutzer verhindern so die potentielle Gefahr einer ungewollten Mittäterschaft bei der Geldwäsche, erfüllen gesetzliche Regularien und managen einen sicheren Geldverkehr, während Regierungen durch die Identifikation eine mögliche Strafverfolgung initialisieren können. Die BIG ist ein Pure Player im stark wachsenden Umfeld der Blockchain Technologie, die eine disruptive Eigenschaft besitzt, wie beispielsweise die Einführung des Internets. Dabei trägt die Gesellschaft kein wirtschaftliches oder regulatorisches Risiko, die sich aus der eigenen Emission oder dem Handel von und mit Kryptowährungen ergeben. Auch wenn der Bitcoin oftmals mit der Blockchain gleichgesetzt wird, ist der Bitcoin lediglich die erste Anwendung der Blockchain-Technologie. Folglich stellen die Kompetenzen und Produkte der BIG eine Plattformtechnologie dar, die zur Sicherung und Risikominimierung sowie zum Risikomanagement in diversen Anwendungsbereichen Anklang finden kann. BIG agiert unabhängig von den Preisen und Preisentwicklungen an den globalen Märkten für Kryptowährungen. Jedoch ist BIG Profiteuer in volatilen Märkten, da diese tendenziell zu mehr Transaktionen führen und dadurch häufiger ein Prüfprozess durch BIG Produkte erforderlich wird. Das Unternehmen ist mit seiner Sicherheitstechnologie ein First Mover und konkurriert in einem enormen Markt mit lediglich einer Hand voll nennenswerten Konkurrenten. Daher sind die Wettbewerbsqualifikationen zweitrangig, da alle Anbieter mit überproportionalen Wachstumsraten operieren sollten. Die BIG ist eine ideale Option, um ohne die starken Kursschwankungen der Kryptowährungen, vom Trend hin zu Kryptowährungen und noch entscheidender der Blockchain-Technologie zu profitieren. Immer mehr Banken, Börsen und Finanzdienstleister entwickeln Produkte wie Derivate und Exchange Traded Funds, um in Kryptowährungen zu investieren. Auch die Anzahl der Akzeptanzstellen und Geldautomaten für digitale Währungen steigen täglich. Kommerzielle Betreiber sowie private Nutzer haben unter regulatorischen Aspekten das Interesse, eine sichere Transaktion durchzuführen, um nicht mit beispielsweise Geldwäsche in Verbindung gebracht zu werden. Folglich scheint eine Sicherheits- und Scoringsoftware unumgänglich. BIG hat das erfahrene Team, das notwendige Netzwerk und die finanzielle Kraft, um den First Mover Advantage aufrecht zu erhalten. Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel von 1,03 CAD (0,69 EUR) ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergeben wir das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16823.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2018 06:03 ET (10:03 GMT)