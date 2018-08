Unterföhring (ots) - - Der Präsident des FC Bayern ist der erste Gast Jörg Wontorras nach der Sommerpause



- "Wontorra - der Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App



Eine Woche vor dem Bundesligastart startet "Wontorra - der Fußball-Talk" in die neue Saison. In der ersten Sendung nach der dreimonatigen Sommerpause erwartet Moderator Jörg Wontorra hochkarätigen Besuch. Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern München, ist zum Auftakt zu Gast.



Am Tag nach dem Erstrundenspiel seiner Mannschaft im DFB-Pokal wird er während der zweistündigen Sendung Rede und Antwort zu allen wichtigen Themen rund um den FC Bayern, die Bundesliga sowie den deutschen und den internationalen Fußball stehen.



"Wontorra - der Fußball Talk" ist am Sonntag ab 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD für jedermann empfangbar. Außerdem steht die Sendung im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App zur Verfügung. Per Facebook Live wird die Sendung auch auf facebook.com/SkySportDE gestreamt.



Ab nächster Woche (26. August) findet "Wontorra - der Fußball-Talk" wie gewohnt an jedem Bundesliga-Sonntag mit jeweils vier Gästen statt.



