Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Sixt von 98 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die internationale Expansion des Autoverleihers treibe das Wachstum und die Margen im Vermietgeschäft weiter an, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/tih Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-08-17/12:38

ISIN: DE0007231326