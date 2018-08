von Peer Leugermann, Euro am Sonntag Doch im ersten Halbjahr ist der Umsatz nicht gewachsen, sondern um 13 Prozent geschrumpft. Grund: Seit 2017 sind ausländische Wettanbieter in Polen verboten. Im restlichen Jahr müssen die Österreicher nun rund 83 Millionen Euro mehr Umsatz machen. Ein Plus zum Vorjahr um 21,6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...