Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für K+S von 24,40 auf 22 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Kosten für die deutschen Kali-Minen stiegen deutlich, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Papier erscheine derzeit fair bewertet. Für eine bessere Kursentwicklung sei es von Nöten, dass das Management die verschiedenen Produktionsprobleme wieder in den Griff bekommt./ajx/tih

Datum der Analyse: 17.08.2018

ISIN DE000KSAG888

AXC0096 2018-08-17/12:50