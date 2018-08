München (ots) -



Dreiteilige Doku-Reihe



- Niedersächsische Stadt Salzgitter im Fokus - Sendestart: Dienstag, 4. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Die Arbeitslosenquote in der niedersächsischen Stadt Salzgitter liegt bei 9,4 %. Viele der Betroffenen prägen den Stadtteil Lebenstedt. Vier Monate waren Kamerateams vor Ort und begleiteten Anwohner von Anfang 2018 bis in den Frühsommer. Das Leben der Hartz-IV-Empfänger vor Ort ist hart und verlangt viele Entbehrungen. Trotzdem kämpfen sich die Menschen zurück.



"Hartz und herzlich" widmet sich in den kommenden Folgen der niedersächsischen Stadt Salzgitter. Im und um den Stadtteil Lebenstedt sind über 5.000 Menschen ohne feste Arbeit, 9,4 % beträgt laut Agentur für Arbeit die Arbeitslosenquote in Salzgitter.



Eine von ihnen ist Ute (36). Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern lebt seit acht Jahren von finanzieller Unterstützung. Ihr Einkommen reicht dabei nicht immer aus, um alle Kosten zu decken. Oft muss Ute mit Rechnungen jonglieren und immer wieder finanzielle Engpässe verkraften - auch zu Lasten der Kinder.



Die 18-jährige Claudia muss ihren Weg ins Berufsleben erst noch finden. Die Arbeitsuchende nimmt die Entbehrungen und Hürden durch Hartz IV mit Humor. Doch sie kann auch anders: Sie ist vorbestraft und auf Bewährung. Eine Anzeige ihres Ex-Freundes droht nun ihre guten Vorsätze zu Nichte zu machen.



Mathias und Norbert bewältigen das Leben mit Hartz IV gemeinsam - als beste Freunde. Norbert fühlt sich von der Gesellschaft ausgeschlossen, will nach drei Jahren Arbeitslosigkeit wieder in den Beruf zurückfinden. Derweil hat Mathias gesundheitliche Probleme und kämpft mit seiner Diabetes.



Produziert wird "Hartz und herzlich" von der UFA SHOW & FACTUAL GmbH.



Ausstrahlung: Dienstag, 4. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



