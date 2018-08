Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänische Kronen belassen. Bei einem Treffen mit dem Management des dänischen Windenergieunternehmens habe sich ergeben, dass der Einfluss von Importzöllen ab 2019 schwer einzuschätzen sei, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf den amerikanischen Märkten sei die Nachfrage im zweiten Quartal sehr stark gewesen, während sich Europa trotz einiger Schwierigkeiten in Deutschland ordentlich entwickelt habe./mf/tih Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-08-17/12:55

ISIN: DK0010268606