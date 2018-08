Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der jüngste Kursrutsch der türkischen Lira verleihe dem Modehersteller Rückenwind, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter den von ihr beobachteten Werten der Branche profitiere Boss davon am meisten, weil der Konzern in der Türkei produziere./ajx/tih Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-08-17/12:56

ISIN: DE000A1PHFF7