Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vestas auf "Buy" mit einem Kursziel von 535 dänischen Kronen belassen. Die strukturelle Wachstumsstory des Windkraftkonzerns sei intakt, schrieb Analyst Supriya Subramanian in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Sorgen am Markt bezüglich der Margen im kommenden Jahr erschienen überzogen./ajx/tih Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-08-17/13:13

ISIN: DK0010268606