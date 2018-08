Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst David Mulholland widmete sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie den Chancen der Chiphersteller in Verbindung mit dem Modell 3 von Elektroautobauer Tesla. Während Infineons Komponenten in dem Wagen nur begrenzt verbaut würden, sei der deutsche Dax-Konzern in der Branche am besten für das neue Geschäftsfeld E-Autos positioniert, so der Experte. Schließlich rüste Infineon für 2020 anstehende Modellanläufe für den elektrifizierten Massenmarkt in Europa aus./tav/mis Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-08-17/13:14

ISIN: DE0006231004