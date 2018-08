Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim (pta019/17.08.2018/12:45) - Wie wir soeben erfahren haben, kann der Homepage der BaFin folgendes entnommen werden:



"Die BaFin hat am 30. Juli 2018 gegen die KREMLIN AG die Erfüllung der Finanzberichterstattungspflichten nach §§ 114 ff. des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) angeordnet und Zwangsgelder in Höhe von 110.000 Euro angedroht.



Die KREMLIN AG hatte gegen § 114 Absatz 1 Sätze 2 und 3 WpHG in Bezug auf die Jahresfinanzinformationen für das Geschäftsjahr 2017 verstoßen.



Der Bescheid ist sofort vollziehbar, aber noch nicht bestandskräftig."



Der Bescheid ist der Gesellschaft bis zum heutigen Tage nicht zugegangen.



(Ende)



Aussender: Kremlin AG Adresse: Tannhäuser Weg 44, 89518 Heidenheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Aniko Köpf E-Mail: info@kremlin-aktie.de Website: www.kremlin-aktie.de



ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1534502700564



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 17, 2018 06:45 ET (10:45 GMT)