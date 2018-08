Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA von 7,40 auf 7,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die Türkei trübten sich ein, weshalb er seine Gewinnschätzungen für die in diesem Land stärker engagierten europäischen Banken etwas reduziert habe, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die von der Währungskrise in der Türkei ausgehenden Ansteckungsgefahren für Europas Kredithäuser hielten sich aber in Grenzen./ajx/mis Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-08-17/13:14

ISIN: ES0113211835