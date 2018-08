Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bechtle: Die Rekordjagd geht munter weiter - Aktienanalyse Die Geschäfte des IT-Dienstleisters Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) aus Neckarsulm laufen dank der anhaltenden Digitalisierung in der Wirtschaft prächtig, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...