Die US-Bank Citigroup hat Aareal Bank von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 44,25 auf 39,00 Euro gesenkt. Der Immobilienfinanzierer habe die Erwartungen im zweiten Quartal weitgehend erfüllt, der Fokus habe am Markt aber eher auf dem schwachen Margenausblick gelegen, schrieb Analyst Nicholas Herman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Margen- und damit auch seine Gewinnschätzungen. Eine zu diesem Zyklus-Zeitpunkt angebrachte vermehrte Risikoscheu begrenze auf kurze bis mittlere Sicht das Kurspotenzial./tih/mis Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-08-17/13:23

ISIN: DE0005408116