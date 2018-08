Hier geht's zum Video

In dieser Woche gab es Neuigkeiten von MorphoSys. Der Antikörper MOR208 könnte 2020 seine Zulassung in den USA bekommen. Dies wäre laut Marion Schlegel vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR der richtige Durchbruch von MorphoSys. Weitere Details dazu erfahren Sie in diesem Video... Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Bayer und Evotec. Das komplette Interview finden Sie hier.