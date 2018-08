Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Grand City Properties nach Zahlen von 22,50 auf 23,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Immobilienunternehmen habe das erste Halbjahr solide abgeschlossen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte überarbeitete sein Bewertungsmodell und hob dabei vor allem seine Erwartungen an den Nettoinventarwert (NAV) in diesem Jahr und den Folgejahren leicht an./tih/ajx Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-08-17/13:59

ISIN: LU0775917882