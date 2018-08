Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Er habe nach den Halbjahreszahlen und einer vom Minenkonzern erhöhten Kostenprognose für das Kupfer- und Zinkgeschäft seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr geringfügig und im kommenden Jahr etwas stärker reduziert, schrieb Analyst Sam Catalano in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Fundamentaldaten für Glencore überzeugten aber./ajx/tih Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2018-08-17/14:08

ISIN: JE00B4T3BW64