Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Bayer von 104 auf 82 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach dem Schadenersatzurteil gegen den übernommenen Monsanto-Konzern beziehe er nun angesichts der nun vorhandenen Unsicherheit in seinen Annahmen Wertminderungen bei dem US-Ableger mit ein, begründete Analyst Stephen McGarry in einer am Freitag vorliegenden Studie das neue Kursziel. Monsanto war vor wenigen Tagen wegen angeblich verschleierter Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat zu einem hohen Schadenersatz verurteilt worden./ajx/tih Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-08-17/14:09

ISIN: DE000BAY0017