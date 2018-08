Hier geht's zum Video

Eine urplötzliche Verschärfung der Türkei-Krise, erste Bayer-Sorgen wegen Monsanto, weiter schwelende Handelskonflikte und ein Schlagabtausch USA-Türkei. Die Folgen: Erdrutsch-Verluste der Türkischen Lira, DAX-Rutsch, Euro-Schwäche und, und, und. Zeit für den Wieder-Einstieg, Kornelius Barczynski von GKFX? Ein Boden im DAX, Ruhe im Euro zum Dollar nach den turbulenten Tagen? Wahrscheinlich nicht, sagt Kornelius Barczynski von GKFX. Und erklärt in Market Insight mit Antje Erhard, welche Marken in DAX und Euro in den nächsten Tagen absolut wichtig sind. Und welche Ereignisse angetan sein könnten, die Lage zu beruhigen...