Das Marktumfeld für das Formenbaugeschäft mit Windblättern war in den ersten sechs Monaten sehr vorteilhaft. Dagegen war die Nachfrage nach Materialien für Windenergieanlagen in Indien nach wie vor schwach, stagnierte in China und lag in den übrigen Weltregionen auf einem guten Niveau. In der neuen Geschäftseinheit Aerospace kam es zu vorübergehend zu niedrigeren Bauraten auf Kundenseite. Das Automobil-Komponentengeschäft hatte einen schlechten Start ins Jahr: Ein starker Nachfragerückgang bei dem größten Volumenauftrag beeinträchtigte die ersten acht Monate des Geschäftsjahres 2018. Gleichzeitig belastet der Anlauf von drei neuen Programmen in den Werken in Ungarn und Großbritannien das Automobilgeschäft.

Über Gurit

Die Unternehmen der Gurit Holding, Wattwil/Schweiz, sind auf die Entwicklung und Herstellung von Composite-Materialien, der zugehörigen Technik und die Herstellung von Werkzeugen und fertigen Bauteilen spezialisiert. Das Materialsortiment umfasst faserverstärkte Kunststoffe (Prepregs) sowie Strukturkernmaterialien, Gel Coats, Klebstoffe, Harze und Verbrauchsmaterialien. Die Unternehmensgruppe beschägtigt mehr als 2.000 Mitarbeiter und verfügt ...

