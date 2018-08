Hamburg (ots) - Rentner machen an der Ostsee Urlaub, Reiche fahren an die Nordsee. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Datenspezialisten emetriq. Wer an die deutschen Küsten fährt, ist demnach allgemein älter und gebildeter als der Durchschnittsdeutsche. Doch es gibt auch Unterschiede zwischen Ost und West: Der Anteil an Rentnern ist bei den Ostsee-Fans überdurchschnittlich hoch. Nordsee-Urlauber haben hingegen deutlich mehr Geld als der Durchschnitt der Nation.



Online-Games und Online-Shopping sind nichts für Küstenbesucher



Der Nordsee-Urlauber ist eher männlich. Er interessiert sich besonders für Kunst und Kultur. Auch sein Interesse an der Umwelt ist ausgeprägter als bei den meisten. Der wohlhabende Nordsee-Fan bevorzugt Individualreisen. Der Ostsee-Urlauber ist eher weiblich, interessiert sich überdurchschnittlich für Literatur und Fotografie. Wer an der Ostsee Urlaub macht, möchte lieber pauschal reisen. Mit Online-Games oder Do-it-yourself-Angeboten kann man weder Nordsee- noch Ostsee-Urlauber locken. Auch für Online-Shopping sind beide Küstenbesucher kaum empfänglich.



Zur Analyse:



Die emetriq Audience Insights Analyse zeigt die Verteilung von Nutzern, die sich im Internet über Nord- oder Ostsee in Verbindung mit Urlaub informieren. Dies wird mit dem gesamten Datenpool von emetriq verglichen. Untersucht wurde das Surf-Verhalten von über 104 Millionen User-Profilen des emetriq Datenpools aus über 22.000 Domains von Deutschlands größten Vermarktern und Advertisern. Verglichen wurden die Merkmale Geschlecht, Alter und Haushaltsnettoeinkommen. Zusätzlich wurden die User auf Interessen und Job-Status analysiert. Der Analysezeitraum waren die Kalenderwochen 28 und 29 2018. emetriq Audience Insights ist ein Produkt von emetriq, das Agenturen und Werbetreibenden eine Analyse über Website-Besucher und Zielgruppen ermöglicht.



