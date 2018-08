BUDAPEST (Ungarn) und BOSTON (USA), Aug. 17, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BUDAPEST (Ungarn) und BOSTON (USA), 17. August 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ThalesNano Energy LLC hat heute auf der 256. Konferenz der ACS (Stand: 1615) die Einführung des ersten in einer Reihe von revolutionären neuen Gasgeneratoren, des H-Genie, bekanntgegeben. Der H-Genie ist ein kompakter Hochdruckwasserstoffgenerator, der in jedem Labor als sicherere und einfachere Alternative zu Wasserstoffflaschen eingesetzt werden kann. Das System ist in der Lage, Wasserstoff mit bis zu 1 Nl/min und 100 bar (1450 psi) zu erzeugen. Es kann dazu beitragen, die eingeschränkte Fähigkeit von Chemikern zur Hydrierung durch die Bereitstellung von hochreinem Wasserstoffgas, nach Bedarf aus Wasser, für Chargen- und Durchflussreaktoren auszuweiten.

Neal Langerman, leitender Wissenschaftler bei Advanced Chemical Safety, kommentierte dies wie folgt: "Das Vorhandensein von Wasserstoffflaschen erhöht das Risiko eines Labors. Während die Explosions- oder Brandgefahr mit einem Gasflaschenschrank reduziert werden kann, benötigt dies wertvolle Bodenfläche und beseitigt nicht die 1300 Liter an brennbaren Gasen aus dem Innenraum. Mit einem H-Genie kann man den gespeicherten Wasserstoff eliminieren, das Explosions-/Feuerrisiko reduzieren und Bodenfläche freimachen, während alle Anforderungen von wasserstoffverbrauchenden Laborgeräten erfüllen werden können. Dies ist eine Win-Win-Situation sowohl für die Sicherheit als auch das Labor."

"Chemiker stehen vor zwei großen Herausforderungen, wenn es um die Hydrierung geht", fügte Richard Jones, CEO von ThalesNano Energy, hinzu. "Die erste sind die allgemeinen Sicherheitsprobleme, die mit der Verwendung von direkt aus Wasserstoffflaschen geleitetem Wasserstoffgas verbunden sind. Die zweite sind die begrenzten Möglichkeiten, die Chemiker mit Wasserstoff haben - wegen der niedrigen Wasserstoffdrücke, die sie verwenden müssen. Wasserstoffgas ist in den meisten Lösungsmitteln schlecht löslich. Zunehmender Gasdruck kann einen dramatischen Effekt auf seine Löslichkeit haben, was zu viel höheren Reaktionsraten und Reaktivitätsmöglichkeiten führt. Der H-Genie ist die Lösung für diese beiden Probleme und speziell für den Einsatz in chemischen Anwendungen konzipiert."

Der H-Genie ist der erste in einer Reihe von drei Gasgeneratoren, die in den nächsten vier Jahren auf den Markt gebracht werden. Sie werden alle in einer Plattform für Gaserzeugung vereint. Unser Ziel ist es, Gasflaschen der Vergangenheit angehören zu lassen. Wir dehnen die Grenzen der Chemie aus und retten das Leben von Chemikern - mit einer einzigen Lösung.