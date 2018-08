Procter & Gamble (WKN: 852062) ist seit Jahrzehnten ein Marktführer und stabiler Dividendenwert. Aber die Verbrauchsgütermärkte, in denen das Unternehmen tätig ist, sind wettbewerbsintensiver geworden und haben das Unternehmen seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr wachsen lassen. Aktien von Procter & Gamble heute zu kaufen ist nicht mehr das, was es einmal war, aber solltest du die Aktien deshalb ganz vermeiden? Der schrumpfende Konsumriese In den letzten zehn Jahren ist Procter & Gamble als Unternehmen geschrumpft. Es hat 43 Kosmetikmarken mit einem Umsatz von über 10 Milliarden USD verkauft und sein Portfolio angepasst, um sich auf seine Kernmärkte zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...