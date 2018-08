Unterföhring (ots) - Bevor der letzte Bewohner heute Abend live ins "Promi Big Brother"-Haus einziehen wird, hat der erste schon aufgegeben: Bereits vor der großen Startshow (heute, 20:15 Uhr, live in SAT.1) hat ein Prominenter, der seit Mittwochabend auf der "Baustelle" des großen Bruders wohnte, in der Nacht zum Freitag Deutschlands härteste Herberge verlassen. Für welchen Prominenten war "Promi Big Brother" zu hart?



