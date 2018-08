Deufol SE: Deufol konsequent auf dem Weg zum Industriedienstleister rund um die Industriegüterverpackung DGAP-News: Deufol SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Zwischenbericht Deufol SE: Deufol konsequent auf dem Weg zum Industriedienstleister rund um die Industriegüterverpackung 17.08.2018 / 18:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Hofheim am Taunus, 17. August 2018 Halbjahresergebnis - Deufol konsequent auf dem Weg zum Industriedienstleister rund um die Industriegüterverpackung Die in den Vorjahren beschlossene und bereits begonnene Konzentration auf das Geschäft als Industriedienstleister rund um die Industriegüterverpackung wurde im 1. Halbjahr 2018 konsequent weiterverfolgt. Der Fokus lag dabei auf der Integration der Neuerwerbungen der Jahre 2016 und 2017 und auf der Erzielung weiterer Skaleneffekte und Vereinheitlichung unserer Services in unseren Standorten in Deutschland und Europa. Neben der Integration und Vereinheitlichung haben wir uns im ersten Halbjahr 2018 auf die Optimierung und Entwicklung vorhandener bzw. neuer Tools konzentriert. Unser System an Standardkisten wurde ergänzt und unsere selbstentwickelte Software für verschiedene Bereiche weiter vernetzt. Dieser Entwicklung folgend, ergeben sich für das erste Halbjahr 2018 folgende Ergebniskennziffern für den Deufol-Konzern: - Umsatz 131,5 Mio. EUR (Vorjahr 145,1 Mio. EUR) - EBITDA 8,2 Mio. EUR (Vorjahr 8,3 Mio. EUR) - EBIT(A) 3,9 Mio. EUR (Vorjahr 4,3 Mio. EUR) - Nettoergebnis 1,6 Mio. EUR (Vorjahr 3,0 Mio. EUR) Umsatzentwicklung Im ersten Halbjahr 2018 lag der Umsatz mit 131,5 Mio. EUR um 9,4 % oder 13,6 Mio. EUR unter dem der Vorjahresperiode. Die Umsatzveränderung ist ausschließlich auf den Bereich der Konsumgüterverpackung zurückzuführen. Wesentliche Zugänge oder Abgänge im Konsolidierungskreis gab es keine im ersten Halbjahr 2018. In Deutschland (inklusive Holding) betrugen die Erlöse 78,0 Mio. EUR (Vorjahr 72,3 Mio. EUR). Im übrigen Europa wurden Umsätze von 34,8 Mio. EUR (Vorjahr 36,4 Mio. EUR) erzielt. In den USA / Rest der Welt sanken die Erlöse um 17,7 Mio. EUR auf 18,7 Mio. EUR (Vorjahr 36,4 Mio. EUR). EBITA-Marge verbessert Das operative Ergebnis (EBITA) betrug 3,9 Mio. EUR oder 3,0%. Damit liegt die EBITA-Marge leicht über dem Vorjahreswert i. H. v. 2,9%. Gründe für die Ergebnisentwicklung sind hauptsächlich Erfolge aus der Integration der Neuerwerbungen der Jahre 2016 und 2017. Das Periodenergebnis betrug 1,6 Mio. EUR (Vorjahr 3,0 Mio. EUR). Nach Abzug der Gewinnanteile der nicht beherrschenden Anteile ergibt sich ein auf die Anteilseigner der Deufol SE entfallender Nettogewinn von 1,6 Mio. EUR gegenüber 3,0 Mio. EUR im Vorjahr. Das im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geringere Nettoergebnis ist insbesondere auf höhere latente Steuern, die nicht zahlungswirksam sind, zurückzuführen. Das Ergebnis je Aktie betrug in den ersten drei Monaten 0,035 EUR (Vorjahr 0,070 EUR). Verbesserter operativer Cashflow - Finanzverschuldung gesunken Der betriebliche Cashflow der Deufol-Gruppe betrug in der Berichtsperiode 12,4 Mio. EUR und lag damit spürbar über dem Niveau des Vorjahres (9,0 Mio. EUR). Die Finanzverbindlichkeiten haben sich im ersten Halbjahr 2018 um 1,0 Mio. EUR leicht auf 62,6 Mio. EUR vermindert. Die Netto-Finanzverbindlichkeiten, definiert als Summe von Finanzverbindlichkeiten abzüglich Finanzforderungen und Zahlungsmittel, reduzierten sich insbesondere aufgrund gestiegener Zahlungsmittel (+ 4,7 Mio. EUR) deutlich stärker von 44,2 Mio. EUR am 31.Dezember 2017 auf 38,8 Mio. EUR zum Ende des Berichtszeitraums. Die ersten sechs Monate 2018 im Überblick Angaben in Tsd. EUR 6M 2018 30.6.2018 6M 2017 31.12.2017 Änderung (%) Umsatz 131.481 145.065 (9,4) EBITDA 8.175 8.265 (1,1) EBIT(A) 3.940 4.260 (7,5) EBT 3.022 3.350 (9,8) Periodenergebnis 1.636 3.047 (46,3) davon nicht 84 24 250,0 beherrschende Anteile davon Anteilseigner 1.552 3.023 (48,7) der Muttergesellschaft Ergebnis je Aktie 0,035 0,070 (50,0) (EUR) Cashflow aus 12.427 9.015 37,8 betriebl. Tätigkeit Cashflow aus (5.903) (5.059) (16,7) Investitionstätig- keit Netto-Finanzverschul- 38.751 44.203 (12,3) dung Eigenkapitalquote 48,1 48,7 (1,2) (%) Mitarbeiter 2.624 2.530 3,7 Ausblick - Planung bestätigt Die Deufol SE bestätigt ihre im Jahresfinanzbericht 2017 veröffentlichte Planung für das Geschäftsjahr 2018. Wir gehen daher für 2018 von Umsatzerlösen zwischen 275 Mio. EUR und 290 Mio. EUR aus und rechnen mit einem operativen Ergebnis (EBITDA) zwischen 17,0 Mio. EUR und 20,0 Mio. EUR. Der Zwischenbericht ist unter https://www.deufol.com abrufbar. Über die Deufol-Gruppe: Die Deufol-Gruppe ist ein globaler Premium-Anbieter für Verpackungsdienstleistungen und angrenzende Services. Zum Leistungsspektrum gehören Export & Industrial Packaging, Logistikservices, Automated Packaging, innovative IT Lösungen entlang der Supply Chain, Promotional & Display Packaging oder Data Packaging. Das Unternehmen Deufol, mit ihrem Hauptsitz in Hofheim am Taunus nahe Frankfurt am Main, ist an 98 Operations in 11 Ländern vertreten und beschäftigt circa 2.600 Mitarbeiter. In 2017 erreichte die Gruppe ein Jahresumsatz von 288 Mio. EUR. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Kontakt: Deufol SE Claudia Ludwig Johannes-Gutenberg-Straße 3-5 65719 Hofheim (Wallau) Tel.: +49 (6122) 50 1228 E-Mail: Claudia.Ludwig@deufol.com 17.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 715431 17.08.2018

ISIN DE000A1R1EE6

AXC0183 2018-08-17/18:27