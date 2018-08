Große Ernüchterung im DAX, Bayer gibt nicht auf

Nach der leichten Erholung vom Donnerstag folgte am heutigen Freitag die Ernüchterung im DAX. Abermals hieß es: rote Vorzeichen im deutschen Leitindex.

Das war heute los. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer legte den Rückwärtsgang ein, nachdem sich die türkische Lira zum Ende der Handelswoche etwas schwächer gezeigt hatte. Allerdings waren wir von den Turbulenzen, die am vergangenen Freitag beobachtet werden konnten, weit entfernt. Eine DAX-Erholung blieb Anlegern jedoch erneut verwehrt. Zumal, anders als gestern, nicht einmal die Wall Street einen besonderes euphorischen Handelsstart hinlegen konnte, um die Stimmung hierzulande anzuheizen.

Das waren die Tops & Flops. Trotz der schwachen Gesamtmarktstimmung, konnte sich die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) nach ihren jüngsten Kursverlusten etwas erholen. In der Spitze stand ein Kursplus von mehr als 2 Prozent zu Buche. Die "WirtschaftsWoche" hatte gestern von neuen Sammelklagen in den USA in Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Dicamba berichtet. Nun stellte Bayer seinerseits klar, dass es sich dabei um einen alten Sachverhalt handeln würde und neben Monsanto weitere Firmen von den Klagen betroffen seien.

