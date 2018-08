Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Am Markt wurden erneute Turbulenzen an den türkischen Finanzmärkten als Grund genannt. Die Lira geriet wieder unter Druck, ebenso türkische Aktien und Staatsanleihen. Im Gegenzug profitierten als sicher geltende Wertpapiere wie deutsche Staatsanleihen.

Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum frühen Abend um 0,07 Prozent auf 163,64 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas tiefer mit 0,30 Prozent.

Konjunkturdaten sendeten keine wesentlichen Impulse vor dem Wochenende. Inflationsdaten aus der Eurozone fielen wie erwartet aus, es handelte sich zudem nur um eine zweite Schätzung.

Im weiteren Tagesverlauf werden Investoren eine mögliche Ratingentscheidung der Bonitätswächter von Standard & Poor's zur Türkei im Blick behalten. Es handelt sich um einen von zwei jährlichen Bewertungsterminen, die Ratingagenturen wahrnehmen können, aber nicht müssen. Für gewöhnlich gibt S&P seine Entscheidungen im Laufe des Abends bekannt.

Die Ratingagentur Fitch hatte am späten Nachmittag mitgeteilt, dass sie die Schritte der Türkei zur Krisenbekämpfung als nicht ausreichend bewerte. Eine Ratingentscheidung war damit aber nicht verbunden./tos/nas

