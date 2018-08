IRW-PRESS: Blockchain Foundry Inc.: Blockchain Foundry gibt definitive Vereinbarung mit English Forward bekannt

Toronto, Ontario - 17. August 2018 - Blockchain Foundry Inc. (BCF oder das Unternehmen) (CSE:BCFN) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit English Forward Ltd (EF), einem Unternehmen, das einem globalen Publikum die Werkzeuge und Ressourcen an die Hand gibt, die für das Erlernen und Perfektionieren der englischen Sprache erforderlich sind, eine definitive Vereinbarung abgeschlossen hat.

Die Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen bietet English Forward die Architektur und die notwendigen Werkzeuge, um mit der Entwicklung seines einzigartigen Peer-to-Peer-(P2P) -Marktplatzes zu beginnen. Dieser Marktplatz wird diejenigen Nutzer, die Englisch lernen oder ihre Sprachkenntnisse für akademische, professionelle oder persönliche Zwecke verbessern möchten, mit Sprachtrainern, Englischlehrern, Übersetzern und anderen Fachleuten vernetzen.

Die Plattform von English Forward basiert auf einer etablierten Online-Gemeinschaft, die mehr als 250 Millionen Nutzer weltweit umfasst. Durch den Einsatz von Blockchain-Technologie wird EF in der Lage sein, die Sicherheit und Funktionalität seiner Transaktionen zu verbessern und über sichere und nahtlose Mikrotransaktionen bildungsunterstützende Aktivitäten anzubieten.

Dan Wasyluk, der CEO von Blockchain Foundry, sagte dazu: Wir freuen uns sehr, mit English Forward zusammenzuarbeiten, um EF bei der Einführung der Blockchain-Technologie zu helfen. Dies ist ein großartiges Projekt, das die englischen Sprach- und Kommunikationsbedürfnisse vieler Menschen weltweit unterstützen kann.

Über Blockchain Foundry Inc.

Blockchain Foundry entwickelt und vermarktet Geschäftslösungen auf Blockchain-Basis und berät Geschäftskunden, welche die Blockchain-Technologie in ihren Geschäftsbetrieb einbinden wollen.

Über English Forward.

English Forward Ltd. ist ein Bildungstechnologieunternehmen mit Sitz in Malta, das eine seit 17 Jahren bestehende Online-Gemeinschaft mit mehr als 250 Millionen Nutzern im Markt für das Erlernen von Englisch weltweit betreibt, ohne einen einzigen Dollar für Werbung ausgegeben zu haben. English Forward Ltd. entwickelt einen Blockchain-basierten P2P-Marktplatz, um Lernende der englischen Sprache aller Art über ein Zahlungsmodell auf Kryptowährungsbasis mit Englischlehrern, Sprachtrainern und Professoren zu verbinden.

Ansprechpartner für Medien:

Christopher Marsh

Chief Financial Officer

(647) 330-4572

Blockchain Foundry Inc.

110 Yonge Street, Suite 1402

Toronto, Ontario

CANADA M5C 1T4

