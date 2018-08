Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) anlässlich der jüngsten Quartalszahlen auf "Sector Perform" belassen. Analyst Frank Morgan aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell. Der Dialysespezialist habe zwar etwas schwächer als von ihm erwartet abgeschnitten, aber gleichwohl das Wachstum aus eigener Kraft beschleunigt und die Profitabilität erhöht. Nach dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung am US-Ärztenetzwerk Sound könne FMC sich nun auf zusätzliche Chancen auf dem Gebiet der Dienstleistungen rund um das Kerngeschäft mit der Blutwäsche konzentrieren./la/ck Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2018-08-17/19:01

ISIN: DE0005785802