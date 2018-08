Veränderung in der Konzernleitung von Lindt & Sprüngli

Medienmitteilung

Kilchberg, 17. August 2018 - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG gibt bekannt, dass sich Andreas Pfluger, Mitglied der Konzernleitung entschieden hat, in den Ruhestand zu treten und das Unternehmen per Ende Dezember 2018 zu verlassen.

Die Verantwortlichkeiten in der Funktion als Konzernleitungsmitglied werden an die verbleibenden Mitglieder der Konzernleitung übertragen.

In seinen verschiedenen Funktionen während der letzten 25 Jahre trug Andreas Pfluger massgeblich zum Erfolg der Unternehmensgruppe bei.

Dr. Dieter Weisskopf, CEO der Lindt & Sprüngli Gruppe, sagt dazu: "Im Namen des Verwaltungsrats, der Konzernleitung sowie allen Mitarbeitenden bedanke ich mich herzlich bei Andreas Pfluger für seinen unermüdlichen Einsatz, sein starkes Engagement sowie seinen wertvollen Beitrag zum Unternehmenserfolg während der vergangenen Jahre und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft."

Über Lindt & Sprüngli

Lindt & Sprüngli ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von fast 175 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 25 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, in mehr als 410 eigenen Geschäften sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit über 14'000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2017 einen Umsatz von CHF 4,1 Mrd.

Tel.: +41 44 716 24 86E-mail: media@lindt.comTel.: +41 44 716 25 37E-mail: zdrozd@lindt.com