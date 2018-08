Gesundheitskonzern Fresenius wollte für 4,3 Milliarden Dollar den Medizinhersteller Akorn kaufen. Dann überlegten es sich die Bad Homburger anders. Die Folgen des geplatzten Deals belasten vor allem CEO Stephan Sturm.

Stephan Sturm will unbedingt selbst dabei sein. Der Chef des Bad Homburger Medizinkonzerns Fresenius hat alle anderen Termine abgesagt und reist in den US-Bundesstaat Delaware. Dort wird sich Travis Laster, Richter an einem auf Wirtschaftsverfahren spezialisierten Kanzleigericht, am kommenden Donnerstag zum letzten Mal anhören, was die Streitparteien so zu sagen haben. Danach hat er 90 Tage Zeit, um ein Urteil zu fällen.

In dem Prozess geht es um einen Übernahmekrimi, in dem Sturm selbst eine Hauptrolle spielt. Im April 2017 hatte Fresenius den Kauf des US-Medizinherstellers Akorn angekündigt, für 4,3 Milliarden Dollar. Ein Jahr später sagte der Konzern die Übernahme, eine der größten der Firmengeschichte, wegen angeblich massiver Manipulationen und Täuschungen wieder ab. Akorn ist damit nicht einverstanden und will nun vor Gericht erreichen, dass der Deal doch noch zustande kommt.

Sollte Richter Laster sich diesem Ansinnen anschließen, dürfte es für den Konzern aus Bad Homburg richtig teuer werden. Sein aktueller Quartalsbericht spricht von "erheblichen Belastungen des Ansehens und der finanziellen Situation". Beschädigt wäre damit auch Vorstandschef Sturm. Der frühere Finanzchef hatte die Übernahme forciert - und womöglich Warnhinweise ignoriert. Seine Reputation ist durch das abgebrochene Manöver ohnehin angekratzt.

Schließlich ist Fresenius derartige Dämpfer nicht gewohnt. Der Konzern, der Dialysezentren und Kliniken betreibt sowie Infusionslösungen und Flüssigkeiten für Spritzen verkauft, ist seit Jahrzehnten von Erfolg zu Erfolg geeilt. Nahezu im Jahresrhythmus konnten seine Chefs immer neue Rekorde bei Umsatz, Gewinn und Dividende verkünden. "Alle Unternehmensbereiche wachsen kontinuierlich aus eigener Kraft", sagt Sturm. Das allerdings erklärt den Erfolg nur unzureichend. Zusätzlich hat sich der Konzern in den vergangenen Jahren zu einer regelrechten Übernahmemaschine entwickelt. Wohl kein anderer Dax-Konzern kaufte in den vergangenen Jahren so viele Unternehmen hinzu wie Fresenius. Neben Dutzenden kleiner Spezialisten hat der hessische Gesundheitskonzern dabei durchschnittlich alle zwei Jahre mehr als eine Milliarde Euro in einen einzelnen Zukauf gesteckt. Sämtliche Neuerwerbungen hat Fresenius sodann erfolgreich integriert - geräuschlos, effizient, profitabel.

Bis Sturm nun bei Akorn offensichtlich kräftig danebengriff. "Für Sturm wäre es fatal, wenn sich im Prozess herausstellt, dass er sich unprofessionell verhalten hat", sagt ein Fresenius-Aufsichtsrat. Schließlich hatte der einstige Investmentbanker und McKinsey-Berater als Finanzvorstand an der Seite des 2016 vom Nahrungsmittelkonzern Nestlé abgeworbenen Vorgängers Ulf Schneider bereits reichlich Transaktionserfahrung gesammelt.

"Wir sind sehr beeindruckt"

Der Kauf von Akorn sollte nun sein erster eigener, großer Deal sein. "Die ganze Transaktion ist originär Sturm", sagt der Aufsichtsrat. Der Fresenius-Chef selbst erklärt, dass Übernahmen bei dem Unternehmen "seit jeher Teamarbeit" seien, auch wenn er als Vorstandsvorsitzender eine besondere Verantwortung trage.

Das sehen auch die Anwälte von Akorn so. Mit ihrer Klageschrift, die der WirtschaftsWoche vorliegt, wollen sie belegen, dass die Fresenius-Manager sehr wohl und ganz genau wussten, was sie da kauften. Als Beleg zitieren sie Aussagen von Chef Sturm unmittelbar nach der Vertragsunterzeichung Ende April 2017. "Wir sind sehr beeindruckt vom Führungsteam und den Mitarbeitern …", schwärmte der da, die Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen sei exzellent verlaufen.

Ausdrücklich lobte der Fresenius-Chef auch die "detaillierte Due Diligence", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...