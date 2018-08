München (ots) - Die FACK JU GÖHTE-Reihe, DAS PUBERTIER und TIGER GIRL sind ab sofort in einigen Gebieten außerhalb von Deutschland auf der VoD-Plattform der PANTAFLIX Technologies GmbH verfügbar. Die Vereinbarung umfasst die nicht-exklusiven TVOD-Rechte (Online-Abruf gegen Bezahlung) für die englisch untertitelte Fassung. Abrufbar ist das Angebot in den Ländern USA/Kanada, UK/Irland, Australien/Neuseeland, Südafrika und Benelux.



