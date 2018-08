IRW-PRESS: Montego Resources Inc.: Ehemaliger Chief Operating Officer von Paramount Gold & Silver verstärkt das Team von Montego Resources als Vice President of Exploration

Vancouver, B.C. - 17. August 2018 - Montego Resources Inc. (CSE: MY) (das Unternehmen oder Montego) freut sich, bekannt zu geben, dass Larry Segerstrom zum Vice President of Exploration und technischen Berater des Unternehmens ernannt wurde.

Herr Segerstrom ist ein erfahrener Bergbauexperte mit mehr als 30 Jahren technischer, betrieblicher und geschäftlicher Erfahrung. Er war maßgeblich an Entdeckungen und der Erschließung eines epithermalen Gold- und Silberprojekts in Mexiko beteiligt und hat mit dem Investor-Relations-Team zusammengearbeitet, um im Rahmen von Aktienfinanzierungen mehr als 50 Millionen US-Dollar für das Unternehmen sicherzustellen. Darüber hinaus leitete er Teams von Mitarbeitern und Beratern in den Bereichen Exploration, Minengeologie und Betrieb. Er verfügt über Führungserfahrung, die er bei Projekten von kleinen, mittleren und großen Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors als Führungskraft sammelte. Er hat viele Erfolge bei der Exploration und Erschließung von Bergbauprojekten verzeichnet, darunter die Leitung des Teams von Paramount Gold and Silver Corp., das im Projekt San Miguel in Mexiko neue abgeleitete Ressourcen im Umfang von mehr als 750.000 Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber entdeckte. San Miguel wurde schließlich für 148 Millionen US-Dollar von Coeur Mining, dem größten Silberproduzenten der USA, übernommen. Larry hat auch mit dem Team von Freeport-McMoRan zusammengearbeitet, das neue Erzreserven im Umfang von insgesamt 3,6 Millionen Unzen Gold und 3,4 Milliarden Pfund Kupfer im Gebiet Grasberg entdeckt und erschlossen und damit die Unternehmensziele übertroffen hat. Darüber hinaus hat er in Zusammenarbeit mit zwei kleinen Unternehmen ein neues, potenziell wirtschaftliches Kupfer-Gold-Porphyr-System in Chile sowie eines im Westen Mexikos identifiziert.

