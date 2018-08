Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Frankfurt am Main (pta001/18.08.2018/00:30) - Der Verwaltungsrat der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE ("Gesellschaft") hat beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017/1, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 5.204.682 um EUR 500.000 auf EUR 5.704.682 durch Ausgabe von 500.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") gegen Bareinlage unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die 500.000 Neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2018 gewinnanteilsberechtigt. Es wurde 1 Zeichner zur Zeichnung und Übernahme der "Neuen Aktien" zugelassen. Der Ausgabebetrag wurde auf 2 Euro je Aktie festgelegt. Die Kapitalerhöhung wurde komplett gezeichnet.



(Ende)



Aussender: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE Adresse: Querstraße 8-10, 60322 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Florian Weber Tel.: +49 211 13861-13 E-Mail: fweber@schnigge.de Website: www.schnigge.de



ISIN(s): DE000A0EKK20 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1534545000573



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 17, 2018 18:30 ET (22:30 GMT)