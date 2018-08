Rendite mit Wasserinvestments

Der blaue Planet

Zuletzt sind die Temperaturen hierzulande wieder auf ein erträgliches Maß zurückgefallen. Doch schon jetzt ist klar, dass der diesjährige Sommer zu den heißesten und zugleich auch trockensten überhaupt gehört. Von Griechenland bis Schweden erlebte Europa eine Vielzahl von Waldbränden. Starke Winde und die Trockenheit fachten die Feuer an. In Spanien und Portugal wurden neue Temperaturrekorde beobachtet. In Deutschland sorgte die Hitze dafür, dass die Traubenlese so früh wie noch nie beginnen konnte. Winzer sind begeistert und besorgt zugleich. Weniger begeistert sind die europäischen Bauern. Sie hoffen auf Hilfen vonseiten der EU, um die Folgen der jüngsten Dürre abzufedern. Diese Entwicklungen zeigen einmal mehr, wie lebensnotwendig der Zugang zu Wasser ist, nicht nur zu Trinkwasser, sondern auch für die Landwirtschaft. Zumal wir uns hierzulande immer noch in einer komfortablen Situation befinden. In anderen Teilen der Welt haben die Menschen schon heute mit extremen Dürren und Wasserknappheit zu kämpfen.

Derzeit leben etwas mehr als 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Diese Zahl wird weiter steigen. Der höhere Bedarf in der Industrie und in der Landwirtschaft sind zusätzliche Treiber einer Wasserverknappung. Zumal mit steigendem Wohlstand auch die Nachfrage nach höherwertigem Fleisch steigt. Die Rindfleischproduktion verschlingt besonders viel Wasser. Laut UNESCO könnten bis 2050 mehr als 5 Milliarden Menschen von Wasserknappheit betroffen sein. Trotz des knappen Gutes Wasser, müssten viele Teile der Welt gar nicht unter Wasserknappheit leiden. Die Probleme sind in vielen Fällen von Menschen verursacht. Ein sehr großes Problem stellt eine unzureichende, veraltete und schlecht gewartete Infrastruktur dar. Rohrbrüche in Hauptversorgungsleitungen stehen auf der Tagesordnung, smarte Wasserzähler fehlen. Diebstahl ist in vielen Teilen der Welt ebenfalls ein Problem. Genauso wie das fehlende Bewusstsein, mit Wasser schonend umzugehen. Es kann jedoch Abhilfe geschaffen werden.

Pictet Water: Schweizer Klassiker

Die Notwendigkeit, die Wasserinfrastruktur auf Vordermann zu bringen, stellt Regierungen vor große Herausforderungen. Die Politik muss sich mit der Privatwirtschaft zusammentun, um diese Herkules-Aufgabe zu meistern. Die Investitionen, die in diesem Bereich getätigt werden müssen, sind enorm. Entsprechend ist das Thema Wasser auch bei Anlegern längst angekommen. Ein Klassiker unter den Wasserinvestments ist der Pictet Water (WKN: 933349 / ISIN: LU0104884860). Diesen Fonds hat der Schweizer Vermögensverwalter Pictet Asset Management Anfang 2000 aufgelegt. Er hat sämtliche Bereiche der globalen Wasserbranche im Blick. Der Fokus wird auf Wasserversorgung, Wassertechnologie und Umweltdienste gelegt.

