In einer eher ereignisarmen Nachrichten-Woche (KW33) am KMU-Anleihen-Markt, der noch in der Sommerpause zu sein scheint, bestätigt die SANHA GmbH & Co. KG die Einhaltung ihre anvisierten Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2018. Das Compliance Certificate, welches auch auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht wurde, ist vom gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger geprüft und die Einhaltung der Finanzkennzahlen (per 30. Juni 2018) gemäß der Anleihebedingungen vom 15. September 2017 bestätigt worden.

Die Metalcorp Group verbessert im ersten Halbjahr 2018 ihren Umsatz um 5,8 % und das EBIT um 15,2 % und liegt somit voll im Plan. Auch die publity AG bekräftigt für das Geschäftsjahr 2018 die bereits nach unten angepasste Prognose. Die Gesellschaft erwartet ein Ergebnis (EBIT und Jahresüberschuss) auf dem Niveau von 2017 bei einem Umsatz leicht unter dem Vorjahreswert.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder

Die SLEEPZ AG plant die Begebung einer dreijährigen Wandelanleihe 2018/21 mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Oliver Borrmann, einem der beiden Vorständen des Unternehmens, über den neuen "Wandler" gesprochen. Dieser hat ein Gesamtvolumen von bis zu 7 Millionen Euro und ist eingeteilt in bis zu 70 Teilschuldverschreibungen zu je 100.000 Euro. Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt 36 Monate. Die Einbeziehung der Wandelanleihe 2018/2021 in ein Freiverkehrssegment ...

