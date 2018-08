In der zweiten Augusthälfte sollten sich die Tech-Investoren diese drei interessanten Unternehmen ansehen: das Finanzsoftware-Unternehmen Intuit (WKN:886053), den Spezialisten für Unternehmenssoftware VMware (WKN:A0MYC8) sowie Salesforce (WKN:A0B87V), das Plattformen für das Kundenbeziehungsmanagement bereitstellt. Alle drei Unternehmen haben ihre Ausblicke für das Gesamtjahr erhöht und den Invesoren in den letzten Quartalen zweistellige Umsatzzuwächse beschert, daher werden sich die Anleger diese Technologieaktien wohl genauer ansehen. Hinzu kommt, dass alle drei Aktien in den letzten 12 Monaten um 50 % oder mehr gestiegen sind. Intuit Nicht nur, dass Intuit in letzter Zeit eine beeindruckende Entwicklung verzeichnet hat, das Management hat auch den Umsatzausblick für das ...

