Unterföhring (ots) - Furioser Auftakt für "Promi Big Brother": Die Startshow mit Jochen Schropp und Marlene Lufen in SAT.1 dominiert mit sensationellen 17,9 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) ganz klar dir Prime Time am Freitag. Das ist der erfolgreichste Auftakt für den großen Bruder seit 2014 und der drittbeste aller Zeiten. SAT.1 ist mit hervorragenden 12,2 Prozent Tagesmarktführer am Freitag.



Spitzen-Rückkehr für die Show nach der Show: "Promi Big Brother - Die Late Night Show" mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj punktet in der Nacht mit großartigen 4,8 Prozent Marktanteil auf sixx und startet damit so stark wie noch nie (bester Start bisher: 3,0 Prozent, 2015).



Das passierte in der Show



Nach dem freiwilligen Auszug von Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein wählen die Mutter der Nation Silvia Wollny, Rosenkavalier Daniel Völz und PS-Lady Cora Schumacher den richtigen Eingang in das "Promi Big Brother"-Haus und dürfen in die "Villa" einziehen. Beim anschließenden Live-Duell "Schwindelquiz" kämpfen Cora Schumacher und Internet-Phänomen Katja Krasavice gegeneinander. Am Ende siegt Cora Schumacher und sichert sich damit ihre erste Nacht im Luxus der "Villa". Für Katja Krasavice bedeutet das ihre dritte Nacht auf der Isomatte unter freiem Himmel der "Baustelle".



Aktuelle Bewohner in der "Villa":



Rosenkavalier Daniel Völz, Mutter der Nation Silvia Wollny, PS-Lady Caro Schumacher



Aktuelle Bewohner auf der "Baustelle":



Internet-Phänomen Katja Krasavice, Castingshow-Sieger Alphonso Williams, "Marienhof"-Star Nicole Belstler-Boettcher, Reality-Star Sophia Vegas, TV-Sternchen Chethrin Schulze, Model und Frauenschwarm Johannes Haller, Leichtathletik-Europameister Pascal Behrenbruch, Star-Hellseher Mike Shiva



Interviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterial rund um "Promi Big Brother" sind unter http://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar.



"Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August, täglich live in SAT.1 - jeden Freitag um 20:15 Uhr - täglich um 22:15 Uhr



Hashtag zur Show: PromiBB



Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 18.08.2018 (vorläufig gewichtet)



