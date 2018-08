Was für eine starke Entwicklung zuletzt. Nachdem die Aktie des Biotechunternehmens Evotec monatelang seitwärts gelaufen ist, ist nun der Knoten wieder geplatzt. Seit dem Sprung über die 200-Tage-Linie sowie die Hürde bei 17 Euro ist die Aktie von Evotec nahezu nicht mehr zu bremsen. Im Monatsvergleich führt das Papier trotz des leichten Rücksetzers jetzt zum Wochenschluss die Gewinnerliste im TecDAX klar an. Mehr als 27 Prozent ging es nach oben. Auf Platz zwei und drei rangieren mit einem Kursplus in Höhe von 17,5 Prozent und von 14,6 Prozent klar abgeschlagen Bechtle und Wirecard. Auch wenn sicher immer Rücksetzer einkalkuliert werden müssen, langfristig dürfte die Richtung der Evotec-Aktie vorgegeben sein: nach oben. Die nächste wichtige Hürde wartet in Form des 2017er-Hochs bei 22,70 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...