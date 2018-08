Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nach dem schnellen Auszug von Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64) bringt Big Brother einen neuen Bewohner ins Spiel: Ex-Fußballstar Umut Kekilli (34) zieht heute Abend (22:15 Uhr, live in SAT.1) ins "Promi Big Brother"-Haus. Wird Deutschlands härteste Herberge auch für den Sportler zu hart? Umut Kekilli, der Ex-Freund von Natascha Ochsenknecht, vor seinem Einzug: "Nur weil jemand aufgegeben hat, muss ich ja nicht aufgeben. Die kennen sich alle schon ein paar Tage und ich muss mich in die Gruppe erst mal einfügen."



Der 34-jährige Single hat bereits ein Auge auf seine künftigen weiblichen Mitbewohnerinnen geworfen: "Alle Frauen haben was Besonderes und sind schön. Aber Schönheit ist nicht alles. Sie muss auch was auf dem Kasten und im Kopf haben. Klar freue ich mich auf die Frauen - das ist als Mann doch normal."



Umut Kekilli trifft im "Promi Big Brother"-Haus heute Abend auf PS-Lady Cora Schumacher (41), Rosenkavalier Daniel Völz (33), die Mutter der Nation, Silvia Wollny (53), Internet-Phänomen Katja Krasavice (22), Castingshow-Sieger Alphonso Williams (56), "Marienhof"-Star Nicole Belstler-Boettcher (55), Reality-Star Sophia Vegas (30), TV-Sternchen Chethrin Schulze (26), Model und Frauenschwarm Johannes Haller (30), Leichtathletik-Europameister Pascal Behrenbruch (33) und Star-Hellseher Mike Shiva (54).



"Promi Big Brother" - heute, um 22:15 Uhr, live in SAT.1



Hashtag zur Show: PromiBB



Die kompletten Interviews, Informationen und Fotomaterial rund um "Promi Big Brother" sind ab sofort unter http://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar.



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber, Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1187, -1158 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2